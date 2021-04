«Schwazer non tornerà a marciare». Anzi, la Wada vuole fare causa per diffamazione (Di venerdì 2 aprile 2021) La sentenza del Tribunale di Bolzano che ha scagionato Alex Schwazer accusando la Wada di aver complottato contro il marciatore italiano accusandolo ingiustamente di essersi dopato, alla fine potrebbe avere l’effetto contrario. “Schwazer tornerà a marciare? Mi sembra che la Federatletica l’abbia escluso. La sentenza del Tas è definitiva, noi non ci faremo intimidire”, dice il dg dell’Agenzia Mondiale Antidoping Olivier Niggli, in una intervista al Corriere della Sera. E’ battaglia di principio. La commissione Istruzione e Cultura della Camera ha votato qualche giorno fa, all’unanimità, la risoluzione che «impegna il Governo ad adottare iniziative, per quanto di competenza e nel rispetto dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, affinché siano individuati strumenti idonei a verificare ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) La sentenza del Tribunale di Bolzano che ha scagionato Alexaccusando ladi aver complottato contro il marciatore italiano accusandolo ingiustamente di essersi dopato, alla fine potrebbe avere l’effetto contrario. “? Mi sembra che la Federatletica l’abbia escluso. La sentenza del Tas è definitiva, noi non cimo intimidire”, dice il dg dell’Agenzia Mondiale Antidoping Olivier Niggli, in una intervista al Corriere della Sera. E’ battaglia di principio. La commissione Istruzione e Cultura della Camera ha votato qualche giorno fa, all’unanimità, la risoluzione che «impegna il Governo ad adottare iniziative, per quanto di competenza e nel rispetto dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, affinché siano individuati strumenti idonei a verificare ...

