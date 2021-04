Sampdoria, Osti in bilico: Ferrero cerca il sostituto (Di venerdì 2 aprile 2021) Il futuro di Carlo Osti potrebbe essere lontano dalla Sampdoria. Ferrero si starebbe già guardando intorno per il sOstituto Il futuro di Carlo Osti alla Sampdoria è ancora avvolto da un alone di mistero. Il contratto del direttore sportivo è in scadenza e, a quanto riporta Il Secolo XIX, Massimo Ferrero si starebbe guardando intorno. Il presidente della Sampdoria non sembra così sicuro di voler confermare Osti e ha messo sulla lista dei possibili sOstituti diversi nomi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 Il primo è Davide Vagnati, il cui contratto con il Torino scadrà nel 2023 ma che non sta vivendo un gran momento in granata. Poi Pasquale Foggia del Benevento e Daniele Faggiano, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Il futuro di Carlopotrebbe essere lontano dallasi starebbe già guardando intorno per il stuto Il futuro di Carloallaè ancora avvolto da un alone di mistero. Il contratto del direttore sportivo è in scadenza e, a quanto riporta Il Secolo XIX, Massimosi starebbe guardando intorno. Il presidente dellanon sembra così sicuro di voler confermaree ha messo sulla lista dei possibili stuti diversi nomi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Il primo è Davide Vagnati, il cui contratto con il Torino scadrà nel 2023 ma che non sta vivendo un gran momento in granata. Poi Pasquale Foggia del Benevento e Daniele Faggiano, ...

