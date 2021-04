(Di venerdì 2 aprile 2021) Il presidente dellaad una rivoluzione nel club nella prossima estate. Ragiona sul cambio allenatore ma anche su undirettore sportivo. Il nome più quotato, scrive Il Secolo XIX, èdi Davide Vagnati, sotto contratto al Torino. Maanche il nome di Cristiano, direttore sportivo del Napoli. “Anche per l’area tecnicasi sta prendendo il suo tempo per decidere. Il mercato dei ds si annuncia effervescente l’estate prossima. Un nome che circola è Davide Vagnati, genovese e doriano, sotto contratto col Torino fino al 2023, ma che sta vivendo un momento delicato in granata, come tutta la squadra. Altri circolati già un anno fa, sempre durante la tiritera dei rinnovi in zona Cesarini di Osti e ...

Advertising

napolista : #Sampdoria, #Ferrero pensa ad un nuovo ds e tra i nomi spunta quello di #Giuntoli Lo scrive Il Secolo XIX. Il prof… - it_samp : #Sampdoria: #Osti e #Pecini in bilico. Pronta una lista di successori, #Vagnati piace a #Ferrero. - solo_minchiate : @ZZiliani Alla fine passerà alla #sampdoria con grande soddisfazione di Ferrero che aveva bisogno di un sostituto p… - clubdoria46 : #Sampdoria, rinnovo #Quagliarella: nessun incontro previsto con #Ferrero #samp - undoriano : ??ULTIM'ORA?? Clamorosa notizia giunta nella notte dalla sede della Samp, Ferrero ha firmato per la cessione della… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ferrero

La sosta di campionato, dovuta agli impegni delle Nazionali, ha fatto esplodere la voglia dinei tifos i, alcuni dei quali logorati dai sette anni della gestione, che ha fatto di ......mesi ormai il contratto di Fabio Quagliarella è uno degli argomenti più gettonati in casa... ma per il momento non sembrano esserci in programma appuntamenti trae il numero 27 per ...Amico intimo di Massimo Ferrero, fino a oggi ha seguito il progetto Next Generation. Nuovo nome: Fabio Papagni, già responsabile dello scouting della prima squadra nel 2018/19.Il futuro di Carlo Osti alla Sampdoria è ancora avvolto da un alone di mistero. Il contratto del direttore sportivo è in scadenza e, a quanto riporta il Secolo XIX, Massimo Ferrero si starebbe ...