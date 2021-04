Salvini: "Aprile rosso è sequestro di persona. Chiedo incontro a Draghi" (Di venerdì 2 aprile 2021) “Tenere chiuso dopo Pasqua anche se la scienza dovesse dire che si può riaprire è sequestro di persona. Chiederò un incontro a Draghi sulle riaperture”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, sottolineando come “ci rimettiamo ai dati scientifici. Quello che abbiamo chiesto al governo Draghi è che dopo Pasqua in base ai dati scientifici occorre riaprire dove si può riaprire, non è possibile che se Speranza vede rosso, se Franceschini vede rosso sia tutto rosso. In quelle città occorre riaprire non c’è Speranza che tenga”. L’ex ministro dell’Interno interviene nella trasmissione “Aria Pulita” di 7Gold e rassicura sul suo rapporto con il presidente del Consiglio, ma ammette che ci siano divergenze con alcuni della squadra: ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) “Tenere chiuso dopo Pasqua anche se la scienza dovesse dire che si può riaprire èdi. Chiederò unsulle riaperture”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, sottolineando come “ci rimettiamo ai dati scientifici. Quello che abbiamo chiesto al governoè che dopo Pasqua in base ai dati scientifici occorre riaprire dove si può riaprire, non è possibile che se Speranza vede, se Franceschini vedesia tutto. In quelle città occorre riaprire non c’è Speranza che tenga”. L’ex ministro dell’Interno interviene nella trasmissione “Aria Pulita” di 7Gold e rassicura sul suo rapporto con il presidente del Consiglio, ma ammette che ci siano divergenze con alcuni della squadra: ...

Advertising

fattoquotidiano : Salvini: “Chiusure per tutto aprile? La bozza del decreto Covid non ci soddisfa, così è scelta politica e non scien… - LegaSalvini : ++ MATTEO SALVINI A BUDAPEST ???????? ++ Giovedì 1° aprile 2021 - Incontro trilaterale con il Primo Ministro dell’Unghe… - fattoquotidiano : Salvini ora minaccia il governo sulle aperture: “Impensabile tenere chiuso ad aprile”. Draghi gli spiega: “Dipende… - fabio_tiberia : RT @Cortez1958: Ieri sera a Piazza Pulita c'erano i ristoratori incazzati di #ioapro per protestare contro le chiusure per tutto aprile e p… - Z3r0Rules : RT @HuffPostItalia: Salvini: 'Aprile rosso è sequestro di persona. Chiedo incontro a Draghi' -