Regione Lombardia, continua l’aventino di Fdi: anche ieri assessori assenti in giunta (Di venerdì 2 aprile 2021) MILANO – Continua l’aventino, l’autoesclusione di Fratelli d’Italia dalle riunioni della giunta di Regione Lombardia. Anche ieri, a quanto risulta alla ‘Dire’, i due assessori in quota FdI, Riccardo De Corato e Lara Magoni, hanno disertato nuovamente. Era accaduto la prima volta lunedì, quando De Corato e Magoni avevano lasciato per protesta la riunione per sottolineare il mancato accoglimento di una nomina in quota Fdi nel cda di Fnm (Ferrovie Nord Milano, la società quotata in Borsa a Milano e controllata al 57% dalla Regione Lombardia, al 24% da privati e al 15% circa da Ferrovie dello Stato). Leggi su dire (Di venerdì 2 aprile 2021) MILANO – Continua l’aventino, l’autoesclusione di Fratelli d’Italia dalle riunioni della giunta di Regione Lombardia. Anche ieri, a quanto risulta alla ‘Dire’, i due assessori in quota FdI, Riccardo De Corato e Lara Magoni, hanno disertato nuovamente. Era accaduto la prima volta lunedì, quando De Corato e Magoni avevano lasciato per protesta la riunione per sottolineare il mancato accoglimento di una nomina in quota Fdi nel cda di Fnm (Ferrovie Nord Milano, la società quotata in Borsa a Milano e controllata al 57% dalla Regione Lombardia, al 24% da privati e al 15% circa da Ferrovie dello Stato).

