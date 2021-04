Presunti vaccini anti-Covid messi in vendita su Telegram (Di venerdì 2 aprile 2021) : la Guardia di Finanza ha oscurato due canali che proponevano illegalmente al pubblico dosi di vaccino della AstraZeneca, Pfizer e Moderna attraverso il Dark–Web a prezzi esorbitanti. 155 Euro per una presunta dose di vaccino e fino a 20.000 Euro per uno stock di 800 fiale con garanzia di anonimato, tracciabilità della spedizione, imballaggio a temperatura refrigerante controllata e persino richiamo incluso nell’offerta: un business che ha attratto migliaia di persone interessate ad immunizzarsi dal virus senza attendere le tempistiche della campagna vaccinale. Per la compravendita si sfruttavano canali Telegram, accessibili previa autorizzazione del gestore usati come vetrina per poi reindirizzare l’acquirente su un Marketplace dedicato all’acquisto sul Dark–Web in cui scegliere il vaccino desiderato e pagare tramite criptovalute. La ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 aprile 2021) : la Guardia di Finanza ha oscurato due canali che proponevano illegalmente al pubblico dosi di vaccino della AstraZeneca, Pfizer e Moderna attraverso il Dark–Web a prezzi esorbit. 155 Euro per una presunta dose di vaccino e fino a 20.000 Euro per uno stock di 800 fiale con garanzia di anonimato, tracciabilità della spedizione, imballaggio a temperatura refrigerante controllata e persino richiamo incluso nell’offerta: un business che ha attratto migliaia di persone interessate ad immunizzarsi dal virus senza attendere le tempistiche della campagna vaccinale. Per la comprasi sfruttavano canali, accessibili previa autorizzazione del gestore usati come vetrina per poi reindirizzare l’acquirente su un Marketplace dedicato all’acquisto sul Dark–Web in cui scegliere il vaccino desiderato e pagare tramite criptovalute. La ...

