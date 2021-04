(Di venerdì 2 aprile 2021) SASSARI – È disponibile in digital download su tutte le piattaforme da oggi (2 aprile) “”, iltrae il dj e. Attraverso la melodia pop-dance, si racconta la nascita di un amore e la voglia di viverne ogni momento al massimo, come se la storia d’amore fosse un magico viaggio. Cosìracconta come è nata lacon: “Quandomi ha proposto il brano ne ho percepito subito l’energia e la positività e ho voluto da subito condividere con questo progetto la mia vocalità, la mia esperienza e la mia energia. Avevo bisogno di confrontarmi con un brano grintoso come questo, in un momento nel quale abbiamo tutti ...

Advertising

Lopinionista : “Notte”, il singolo nato dalla collaborazione tra Alexia e il dj e produttore Usai - arvtirama : RT @livenoneflavia: LESSSSS GOOOOO?? Ascoltate Giovannello che è vicinissimo al 2º disco d’oro?? e al 1º platino??, ma anche vicino al 3º oro… - Gioo_Gioo00 : RT @livenoneflavia: LESSSSS GOOOOO?? Ascoltate Giovannello che è vicinissimo al 2º disco d’oro?? e al 1º platino??, ma anche vicino al 3º oro… - occhiferiti : RT @livenoneflavia: LESSSSS GOOOOO?? Ascoltate Giovannello che è vicinissimo al 2º disco d’oro?? e al 1º platino??, ma anche vicino al 3º oro… - occhidabambina : RT @livenoneflavia: LESSSSS GOOOOO?? Ascoltate Giovannello che è vicinissimo al 2º disco d’oro?? e al 1º platino??, ma anche vicino al 3º oro… -

Ultime Notizie dalla rete : Notte singolo

... oltre a proporre i grandi successi che già hanno consacrato la sua giovane carriera, presenterà in anteprima assoluta il nuovo" Buongiorno vita ", disponibile poi dall'1 didi venerdì ......le è successo ricostruendo gli abusi subiti e l'overdose nel video ufficiale del suo nuovo, ... Solo dopo un mese ho capito che quellanon ero certo in uno stato d'animo per prendere una ...Il titolare della cooperativa agricola è stato vittima in passato di altre intimidazioni come quando qualcuno, nell'aprile dello scorso anno, gli incendiò 4 mila contenitori in plastica per raccolta o ...Dopo il successo riscosso a ”Casa Sanremo 2021”, l’artista nissena ha firmato un contratto con la Thunder Label Germany, etichetta di spessore che annovera tra le sue fila grandi nomi nel mondo della ...