Mike Yeadon vicepresidente della Pfizer… (Di venerdì 2 aprile 2021) In queste ore sta circolando in rete una notizia, rilanciata in vari canali dedicati alle teorie del complotto e all’esitanza vaccinale su Telegram, che racconta che l’ex vicepresidente della Pfizer avrebbe detto che il piano di vaccinazioni contro Covid-19 altro non sarebbe che un progetto su larga scala per depopolare il pianeta. L’articolo, che si trova sul sito America’s Frontline Doctors a firma Mordechai Sones ed è datato 25 marzo, attribuisce al dottor Mike Yeadon questa dichiarazione sui vaccini contro Covid-19. Non ho assolutamente alcun dubbio che siamo in presenza di prodotti malvagi (una determinazione che non ho mai fatto prima in 40 anni di carriera nella ricerca) e pericolosi. È mia opinione che tutto ciò possa essere usato per un depopolamento massiccio del pianeta. Ma chi è Mike ... Leggi su butac (Di venerdì 2 aprile 2021) In queste ore sta circolando in rete una notizia, rilanciata in vari canali dedicati alle teorie del complotto e all’esitanza vaccinale su Telegram, che racconta che l’exPfizer avrebbe detto che il piano di vaccinazioni contro Covid-19 altro non sarebbe che un progetto su larga scala per depopolare il pianeta. L’articolo, che si trova sul sito America’s Frontline Doctors a firma Mordechai Sones ed è datato 25 marzo, attribuisce al dottorquesta dichiarazione sui vaccini contro Covid-19. Non ho assolutamente alcun dubbio che siamo in presenza di prodotti malvagi (una determinazione che non ho mai fatto prima in 40 anni di carriera nella ricerca) e pericolosi. È mia opinione che tutto ciò possa essere usato per un depopolamento massiccio del pianeta. Ma chi è...

Advertising

Guerrie2021 : L’EX VICE PRESIDENTE DI PFIZER YEADON: “È POSSIBILE CHE VENGA UTILIZZATO PER UNO SPOPOLAMENTO SU VASTA SCALA” L’Ame… - MaurizioBalda12 : @nopost3b In una intervista l'ex vice presidente della Pfizer Dr. Mike Yeadon a detto le sue opinioni sul vaccino… - i_love_ste_gioc : RT @Detoxed_Info: Ex vicepresidente e direttore scientifico di PZIFER Mike YEADON: “È possibile che il vaccino venga utilizzato per uno spo… - vitalozzo2012 : RT @Detoxed_Info: Ex vicepresidente e direttore scientifico di PZIFER Mike YEADON: “È possibile che il vaccino venga utilizzato per uno spo… - Piero42395724 : RT @Detoxed_Info: Ex vicepresidente e direttore scientifico di PZIFER Mike YEADON: “È possibile che il vaccino venga utilizzato per uno spo… -

Ultime Notizie dalla rete : Mike Yeadon Covid, i dati smentiscono la strategia del lockdown e del vaccino In Inghilterra la critica alla strategia del lockdown e alla vaccinazione come soluzione è condotta da Mike Yeadon che era il capo scienziato e responsabile malattie respiratorie di Pfizer stessa. Se ...

CROLLA IL CASTELLO DI CARTE. UN TEAM GLOBALE DI ESPERTI CHIEDE IL RITIRO DEI TEST PCR. ECCO I 10 DIFETTI RISCONTRATI Ad esempio, uno degli autori della recensione è il dottor Mike Yeadon, il quale afferma che, nel Regno Unito, non esiste una "seconda ondata" e che la pandemia è finita da giugno. Avendo visto i ...

Mike Yeadon vicepresidente della Pfizer… Bufale Un Tanto Al Chilo In Inghilterra la critica alla strategia del lockdown e alla vaccinazione come soluzione è condotta dache era il capo scienziato e responsabile malattie respiratorie di Pfizer stessa. Se ...Ad esempio, uno degli autori della recensione è il dottor, il quale afferma che, nel Regno Unito, non esiste una "seconda ondata" e che la pandemia è finita da giugno. Avendo visto i ...