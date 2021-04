Mercato auto Italia 2021: a marzo la Tesla Model 3 è l’elettrica più vendutaHDblog.it (Di venerdì 2 aprile 2021) Nonostante il Mercato auto Italiano (e non solo) stia continuando a vivere un periodo di crisi, anche a marzo 2021 le auto ibride, Plug-in ed elettriche continuano a far registrare un buon andamento, merito anche degli incentivi. Le ibride, in particolare, sono diventate la seconda motorizzazione preferita dagli Italiani dopo le vetture a benzina, con una quota di Mercato del 27%. Molto bene anche le Plug-in con il 4,5% e le elettriche con il 4,3%. Facendo un confronto con lo stesso periodo del 2019 (marzo 2020 non fa testo perché l’Italia era in lockdown totale), le ibride disponevano di una quota del 5,1%, le Plug-in dello 0,2% e le elettriche dello 0,3%. In due anni, la crescita del “peso” delle vetture ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021) Nonostante ilno (e non solo) stia continuando a vivere un periodo di crisi, anche aleibride, Plug-in ed elettriche continuano a far registrare un buon andamento, merito anche degli incentivi. Le ibride, in particolare, sono diventate la seconda motorizzazione preferita daglini dopo le vetture a benzina, con una quota didel 27%. Molto bene anche le Plug-in con il 4,5% e le elettriche con il 4,3%. Facendo un confronto con lo stesso periodo del 2019 (2020 non fa testo perché l’era in lockdown totale), le ibride disponevano di una quota del 5,1%, le Plug-in dello 0,2% e le elettriche dello 0,3%. In due anni, la crescita del “peso” delle vetture ...

