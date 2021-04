Manovra del Comune di Bologna: nidi e materne gratis fino a luglio (Di venerdì 2 aprile 2021) BOLOGNA – Da un lato i dieci milioni per gli sconti Tari a favore delle imprese e delle associazioni, dall’altro 12 milioni destinati a famiglie e singoli cittadini principalmente su un doppio filone: uno sul tema casa, l’altro su servizi educativi e centri estivi. A questo si aggiungono un rafforzamento dei buoni spesa, agevolazioni sui dehors e (con fondi della Città metropolitana) dispositivi digitali da destinare ai minori. Si compone così la manovra da 22 milioni annunciata oggi dal sindaco di Bologna, Virginio Merola, per dare una “scossa di fiducia” di fronte alla crisi creata dal Covid. Operazione resa possibile grazie all’impiego di una prima quota dell’avanzo di bilancio, che nelle previsioni di Palazzo D’Accursio ammonterà a 74 milioni complessivi. Leggi su dire (Di venerdì 2 aprile 2021) BOLOGNA – Da un lato i dieci milioni per gli sconti Tari a favore delle imprese e delle associazioni, dall’altro 12 milioni destinati a famiglie e singoli cittadini principalmente su un doppio filone: uno sul tema casa, l’altro su servizi educativi e centri estivi. A questo si aggiungono un rafforzamento dei buoni spesa, agevolazioni sui dehors e (con fondi della Città metropolitana) dispositivi digitali da destinare ai minori. Si compone così la manovra da 22 milioni annunciata oggi dal sindaco di Bologna, Virginio Merola, per dare una “scossa di fiducia” di fronte alla crisi creata dal Covid. Operazione resa possibile grazie all’impiego di una prima quota dell’avanzo di bilancio, che nelle previsioni di Palazzo D’Accursio ammonterà a 74 milioni complessivi.

