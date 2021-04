Lo studio che rivela il bluff del lockdown: “Più è lungo e minori effetti ha: ecco perché” (Di venerdì 2 aprile 2021) Da marzo del 2020 la parola “lockdown” è purtroppo entrata nel nostro gergo comune e si è ben fossilizzata nel cervello. La chiusura totale imposta prima dal virus, poi da politiche scellerate e da governanti incapaci di trovare soluzioni equilibrate e alternative. Ora uno studio di tre ricercatori fissa alcuni concetti che il governo dovrebbe tenere a mente, anche alla luce della nuova zona rossa (e arancione) nazionale prorogata fino a maggio. Il Centre for Economic Policy Research arriva alla conclusione che “le restrizioni impiegate per un periodo lungo, oppure reintrodotte a uno stadio avanzato della pandemia (per esempio nell’eventualità di un nuovo aumento dei casi) esercitano, al massimo, un effetto più debole, attenuato, sulla circolazione del virus e sul numero dei decessi”.



