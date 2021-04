LIVE Nuoto, Assoluti 2021 in DIRETTA: Martinenghi non si ferma, record italiano nei 50 rana! Attesa per Pilato e Pellegrini (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.38: Si è chiusa con il botto la prima parte della mattinata della terza giornata degli Assoluti di Riccione con il tempo straordinario di Martinenghi nei 50 rana. Dalle 11 è in programma la sessione che riguarda le batterie femminili, grazie per averci seguito. A più tardi 9.36: Questi i finalisti dei 50 rana: Martinenghi, Pinzuti, Cerasuolo, Poggio, Maiorana, Castello, Pinca, Viberti 9.34: record italiano DI NICOLO’ Martinenghi NEI 50 rana! 26?47: quarta prestazione mondiale all time. Che forma per il ranista lombardo, secondo posto per Cerasuolo che ottiene il minimo per gli Europei juniores con 27?54 9.33: Alessandro Pinzuti con 27?35 vince la terza batteria davanti a Maiorana in ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.38: Si è chiusa con il botto la prima parte della mattinata della terza giornata deglidi Riccione con il tempo straordinario dinei 50 rana. Dalle 11 è in programma la sessione che riguarda le batterie femminili, grazie per averci seguito. A più tardi 9.36: Questi i finalisti dei 50 rana:, Pinzuti, Cerasuolo, Poggio, Maiorana, Castello, Pinca, Viberti 9.34:DI NICOLO’NEI 5026?47: quarta prestazione mondiale all time. Che forma per il ranista lombardo, secondo posto per Cerasuolo che ottiene il minimo per gli Europei juniores con 27?54 9.33: Alessandro Pinzuti con 27?35 vince la terza batteria davanti a Maiorana in ...

