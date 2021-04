Libere1 | Espargaro al top | problemi per Morbidelli 4° Male Rossi e le Ducati

Advertising

Gazzetta_it : MotoGP 2021, Libere1 Doha: Espargaro domina, Morbidelli problemi tecnici e Rossi in difficoltà -

Dopo il turno di prove libere 1 della Moto3 e della Moto2, dove Masia e Di Giannantonio si sono confermati i più veloci della sessione, è il turno per i piloti della MotoGP di affrontare le FP1. Dopo ...... ma l'italiano della Yamaha Petronas è apparso subito in gran forma: con il tempo di 1:54.921 precede la sempre più convincente Aprilia di Aleix, staccato di 0.125, e la Ducati di Jack ...E' l'Aprilia di Aleix Espargaro la moto più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Doha in Qatar nella classe MotoGp. Il pilota spagnolo in 1'54'779 precede Alex Rins su Suzuki ...Nelle prove libere 1 del GP di Doha, sul circuito di Losail Aleix Espargarò chiude davanti a tutti con il tempo di 1:54.779. Dietro di lui lo spagnolo Alex Rins con la sua Suzuki (+0.060) e la Yamaha ...