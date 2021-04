La commissione vaccini di Berlino: "Seconda dose non con AstraZeneca" (Di venerdì 2 aprile 2021) La commissione vaccinale permanente tedesca (Stiko) consiglia alle persone sotto i 60 anni che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca di farsi inoculare per la Seconda dose un vaccino diverso. E’... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 2 aprile 2021) Lavaccinale permanente tedesca (Stiko) consiglia alle persone sotto i 60 anni che hanno ricevuto la primadidi farsi inoculare per laun vaccino diverso. E’...

Vaccini, 1,3 milioni di dosi AstraZeneca a Pratica di Mare

Bozza commissione vaccini Berlino: seconda dose non con AstraZeneca
La commissione vaccinale permanente tedesca (Stiko) consiglia alle persone sotto i 60 anni che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca di farsi inoculare per la seconda dose un vaccino diverso.

Vaccini, J & J: rispettiamo impegno 200 milioni di dosi a UE da metà aprile ROMA - 'Rimaniamo fiduciosi della nostra capacità di rispettare l'impegno di fornire 200 milioni di dosi del nostro vaccino contro il COVID - 19 a dose singola alla Commissione europea e agli Stati membri nel 2021, iniziando le consegne nella seconda metà di aprile, come precedentemente comunicato'. Lo comunica l'azienda farmaceutica Johnson & Johnson dopo il ...

La commissione vaccini di Berlino: "Seconda dose non con AstraZeneca"

J&J, 200 milioni di dosi all' UE
"Rimaniamo fiduciosi della nostra capacità di rispettare l'impegno di fornire 200 milioni di dosi del nostro vaccino contro il Covid-19 a dose singola alla Commissione europea e agli Stati membri nel 2021, iniziando le consegne nella seconda metà di aprile, come precedentemente comunicato."

Papa Francesco, visita ai senza fissa dimora vaccinati in Vaticano Papa Francesco è stato questa mattina in Aula Paolo VI, per salutare i senza fissa dimora che stanno venendo vaccinati durante la Settimana Santa. Lo comunica la Sala Stampa della Santa Sede. In una b ...

Bozza commissione vaccini Berlino: seconda dose non con AstraZeneca
La commissione vaccinale permanente tedesca (Stiko) consiglia alle persone sotto i 60 anni che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca di farsi inoculare per la seconda dose un vaccino diverso.

Vaccini, J & J: rispettiamo impegno 200 milioni di dosi a UE da metà aprile
'Rimaniamo fiduciosi della nostra capacità di rispettare l'impegno di fornire 200 milioni di dosi del nostro vaccino contro il COVID-19 a dose singola alla Commissione europea e agli Stati membri nel 2021, iniziando le consegne nella seconda metà di aprile, come precedentemente comunicato'. Lo comunica l'azienda farmaceutica Johnson & Johnson.

Papa Francesco, visita ai senza fissa dimora vaccinati in Vaticano
Papa Francesco è stato questa mattina in Aula Paolo VI, per salutare i senza fissa dimora che stanno venendo vaccinati durante la Settimana Santa. Lo comunica la Sala Stampa della Santa Sede.