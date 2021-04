Jannik Sinner vola in finale nel Masters 1000 di Miami: battuto Bautista Agut in tre set (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannik Sinner batte Roberto Bautista Agut nella semifinale del torneo di Miami e si qualifica per la prima volta in una finale di un torneo Masters 1000. L’altoatesino, 19 anni, si è imposto sullo spagnolo in tre set: 5-7, 6-4, 6-4. Il giorno di Pasqua sfiderà in finale il vincente dell’altra semifinale tra Andrej Rublëv e Hubert Hurkacz. A breve il servizio completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021)batte Robertonella semidel torneo die si qualifica per la prima volta in unadi un torneo. L’altoatesino, 19 anni, si è imposto sullo spagnolo in tre set: 5-7, 6-4, 6-4. Il giorno di Pasqua sfiderà inil vincente dell’altra semitra Andrej Rublëv e Hubert Hurkacz. A breve il servizio completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

