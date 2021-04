Inter, Pagliuca accusa: “Nel ’97/’98 ci rubarono lo scudetto, ho assistito a situazioni strane” (Di venerdì 2 aprile 2021) L’ex portiere di Inter, Sampdoria e Bologna, Gianluca Pagliuca, è Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ed è tornato a parlare della stagione 1997/1998 e in particolare dello scudetto vinto dalla Juventus contro i nerazzurri: “Nel ’97/’98, quando arrivò Ronaldo e vincemmo la Coppa UEFA, ci rubarono lo scudetto, tra virgolette. Fu un anno fantastico che poteva essere storico, non avvenne ma non per colpa nostra. Fa male: gol di mezzo metro non convalidati, rigori clamorosi non dati, situazioni strane. Ricordo in Empoli-Juve un colpo di testa con Peruzzi che tirò fuori il pallone dalla linea quando era dentro. Poi Ferrara tirò fuori un tiro di Bierhoff che era già dentro e l’arbitro non convalidò. Ci furono situazioni ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) L’ex portiere di, Sampdoria e Bologna, Gianluca, èvenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ed è tornato a parlare della stagione 1997/1998 e in particolare dellovinto dalla Juventus contro i nerazzurri: “Nel ’97/’98, quando arrivò Ronaldo e vincemmo la Coppa UEFA, cilo, tra virgolette. Fu un anno fantastico che poteva essere storico, non avvenne ma non per colpa nostra. Fa male: gol di mezzo metro non convalidati, rigori clamorosi non dati,. Ricordo in Empoli-Juve un colpo di testa con Peruzzi che tirò fuori il pallone dalla linea quando era dentro. Poi Ferrara tirò fuori un tiro di Bierhoff che era già dentro e l’arbitro non convalidò. Ci furono...

