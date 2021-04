Inter, Conte: “Non dobbiamo fare un errore, non dobbiamo parlare a sproposito” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Cosa non dobbiamo fare? Non dobbiamo parlare, dobbiamo stare zitti e non parlare a sproposito…”. Antonio Conte ha le idee chiare per il rush finale, la sua Inter è ad undici partite dal tornare a vincere lo scudetto dopo undici anni di astinenza. In testa con sei punti di vantaggio sul Milan, ma una partita in meno, Lukaku e compagni domani giocheranno in casa del Bologna una partita delicata: “Ci aspettano tre partite in nove giorni – ha ammonito l’allenatore leccese – bisognerà fare molta attenzione domani perché affrontiamo un’ottima squadra guidata da un buonissimo allenatore. Il Bologna fa un calcio aggressivo, ci stiamo preparando: i Nazionali sono rientrati ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) “Cosa non? Nonstare zitti e non…”. Antonioha le idee chiare per il rush finale, la suaè ad undici partite dal tornare a vincere lo scudetto dopo undici anni di astinenza. In testa con sei punti di vantaggio sul Milan, ma una partita in meno, Lukaku e compagni domani giocheranno in casa del Bologna una partita delicata: “Ci aspettano tre partite in nove giorni – ha ammonito l’allenatore leccese – bisogneràmolta attenzione domani perché affrontiamo un’ottima squadra guidata da un buonissimo allenatore. Il Bologna fa un calcio aggressivo, ci stiamo preparando: i Nazionali sono rientrati ...

Advertising

Inter : LIVE! Segui la conferenza di Antonio Conte in vista di #BolognaInter - Glongari : #Inter Stefan De Vrij torna a disposizione di Conte. Il difensore è risultato negativo all’ultimo tampone @tvdellosport - Gazzetta_it : #Scudetto in tre atti, #Conte ordina: nessuna gestione. L'#Inter vuole 9 punti in 9 giorni - FcInterNewsit : Inter, un nuovo Sensi per Conte: 'Importante si sia sbloccato a livello mentale' - cmdotcom : #Inter, #Conte: 'Facciamo i fatti e pedaliamo, non parliamo a sproposito! #DeVrij? Qualche strascico c'è...'… -