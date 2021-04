Il riso delle 5 sorelle Tovo parla ai consumatori (Di venerdì 2 aprile 2021) Le cinque sorelle Tovo hanno dato vita a Meracinque, brand che produce riso carnaroli classico: oggi il prodotto parla al consumatore con la blockchain Nasce dalla volontà di dare un volto nuovo all’azienda agricola di famiglia, situata in un lembo di pianura padana tra Veneto e Lombardia e guidata dal padre, agronomo con 40 anni… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 2 aprile 2021) Le cinquehanno dato vita a Meracinque, brand che producecarnaroli classico: oggi il prodottoal consumatore con la blockchain Nasce dalla volontà di dare un volto nuovo all’azienda agricola di famiglia, situata in un lembo di pianura padana tra Veneto e Lombardia e guidata dal padre, agronomo con 40 anni… L'articolo Corriere Nazionale.

