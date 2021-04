Il prof Vecchioni: "De Gregori ha fatto didattica a distanza attraverso i testi dei suoi brani" (Di venerdì 2 aprile 2021) Francesco De Gregori: non soltanto un cantante e neanche solo un esponente della grande canzone d'autore, ma soprattutto un raffinato letterato e linguista 'in musica': è la sottolineatura che del '... Leggi su spettacoli.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) Francesco De: non soltanto un cantante e neanche solo un esponente della grande canzone d'autore, ma soprattutto un raffinato letterato e linguista 'in musica': è la sottolineatura che del '...

Advertising

il_bomber : @Santas_Official 2 di Vecchioni. Non per forza le più belle ma rispondono al quesito per me in quanto sono poesia p… -