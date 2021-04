Il Paradiso delle Signore | trama 2 aprile | Vittorio scopre la verità?

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 2 aprile 2021) Ilterrà il pubblico di Rai 1 con il fiato sospeso soprattutto per quanto concerne il segreto di Marta e Dante che rischierà di diventare pubblico e provocare molti guai, come annuncia ladi oggi, venerdì 2. Nel frattempo, Sofia, dopo il litigio con Giuseppe Amato, ha deciso di abbandonare il suo impiego presso la pasticceria e questa inaspettata scelta si ripercuoterà su Salvatore e Marcello che saranno in grande difficoltà con le consegne. Più tardi, Gabriella si imbatterà in una lettera scritta da Arturo Bergamini poco prima di morire, in cui l'uomo ha annotato le sue remore e i suoi sospetti sulla lealtà di Umberto Guarnieri. La stilista sarà molto in difficoltà e non saprà se mostrarla al marito Cosimo. Il...