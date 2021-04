Il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 (Di venerdì 2 aprile 2021) è stato approvato dal consiglio dei ministri il 31 marzo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il titolo “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Il testo del decreto legge n. 44 1 aprile 2021 si compone di dodici articoli con i titoli: Articolo 1 -Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; Articolo 2 – Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado; Articolo 3 – Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2; Articolo 4 – Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) è stato approvato dal consiglio dei ministri il 31 marzo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il titolo “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Il testo deln. 44 1si compone di dodici articoli con i titoli: Articolo 1 -Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; Articolo 2 – Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado; Articolo 3 – Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2; Articolo 4 – Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di ...

Ultime Notizie dalla rete : decreto legge Stop crociere e grandi navi in laguna, Mattarella ha firmato il decreto VENEZIA - ll presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato in serata tre provvedimenti: 1) Decreto - legge recante 'Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia'. 2) Decreto - legge ...

Mattarella firma dl Covid e legge delega assegno unico Quirinale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato in serata tre provvedimenti. Il primo è il Decreto - legge recante "Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia". Il secondo è il Decreto - ...

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 10 | www.governo.it Governo Dl Covid, proroga per le misure d`emergenza negli uffici giudiziari Sono queste alcune norme, riguardanti il mondo della Giustizia, previste nel decreto legge anti-covid, approvato questa sera dal Consiglio dei Ministri. Sono state prorogate al 31 luglio 2021 le ...

Covid, bozza del nuovo decreto: ad aprile niente zone gialle In aula fino alla prima media dal 7 aprile al 30 aprile 2021. Non sono previste zone gialle fino al 30 aprile. Obbligo di vaccino per i sanitari. È quanto prevede la bozza del decreto legge allo studi ...

