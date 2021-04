Guardiola, Haaland? City non può più permetterselo (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Manchester City si sfila dalla corsa a Erling Haaland, il gioiello del calcio mondiale, attualmente al Borussia Dortmund, e ambito da alcuni dei più grandi club d'Europa. La notizia arriva ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Manchestersi sfila dalla corsa a Erling, il gioiello del calcio mondiale, attualmente al Borussia Dortmund, e ambito da alcuni dei più grandi club d'Europa. La notizia arriva ...

