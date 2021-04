Etiopia | ricercatori confermano l’identità di 1 900 vittime nel Tigray

(Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – Nel conflitto del Tigray, scoppiato a novembre nel nord dell’Etiopia, è stata confermata l’identità di almeno 1.900 persone, uccise in 150 “massacri” dagli eserciti e dalle milizie coinvolte. A realizzare questo archivio, attraverso oltre 2.000 telefonate con i testimoni e 7.000 documenti, è stato un team di organizzazioni umanitarie coordinate dall’Università belga di Gand. La vittima più anziana aveva più di 90 anni, ma si registrano anche bambini piccoli, mentre nel 90 per cento dei casi si tratta di maschi. I ricercatori hanno analizzato documenti, post sui social network e testimonianze raccolte direttamente tra i sopravvissuti o i parenti delle vittime, riuscendo infine a confermare l’identità, l’età e il luogo d’origine delle vittime, nonché a stilare una lista delle località in cui le uccisioni di massa sono avvenute. Su Twitter, poi, la lista è stata condivisa dai ricercatori, che hanno dedicato un tweet ad ogni vittima condividendo le informazioni disponibili e aggiungendo gli hashtag #TigrayGenocide, #SayTheirNames, #NeverForget. Al quotidiano britannico Guardian, Jan Nyssen, docente di Geografia che ha coordinato la ricerca, ha dichiarato: “Abbiamo realizzato un archivio di guerra. Queste persone non dovranno essere dimenticate e bisognerà aprire un’inchiesta su questi crimini di guerra”. La lista che gli esperti hanno compilato, secondo Nyssen, “serve a dimostrare la vastità di quello che è accaduto. Sappiamo che ci sono molte altre vittime ma di queste 1.900, conosciamo i nomi e le circostanze“.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Etiopia ricercatori

Redattore Sociale

... che dopo gli studi condotti inhanno indirizzato le loro ricerche in Messico, per approfondire i temi legati all' agrobiodiversità . Ihanno dimostrato che gli agricoltori ...Dopo l'Africa e l', i genetisti della Scuola Superiore Sant'Anna sono arrivati in Messico, ... Iitaliani hanno selezionato semi di mais raccolti dagli agricoltori locali negli anni '...Nel conflitto del Tigray, scoppiato a novembre nel nord dell'Etiopia, è stata confermata l'identità di almeno 1.900 persone, uccise in 150 "massacri" dagli eserciti e dalle milizie coinvolte ...I genetisti dell’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa continuano a indirizzare le loro ricerche su continenti diversi, ...