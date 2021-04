Esce Angels Like You di Miley Cyrus con l’invito a vaccinarsi (Di venerdì 2 aprile 2021) Esce venerdì 9 aprile Angels Like You di Miley Cyrus, il nuovo singolo estratto dall’album Plastic Hearts. Il brano sarà disponibile in rotazione radiofonica dalla prossima settimana ma è già in digital download e in streaming. Già realizzato e pubblicato anche il videoclip ufficiale, che potete trovare alla fine di questo articolo. Il video ufficiale di Angels Like You di Miley Cyrus è stato realizzato lo scorso 7 febbraio in occasione della sua esibizione al Super Bowl. Il grande evento statunitense si è svolto nel pieno rispetto delle normative anti covid, a distanza di quasi un anno dall’inizio della pandemia e ha accolto tra i suoi ospiti proprio la cantante Miley Cyrus. Un’occasione speciale ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 aprile 2021)venerdì 9 aprileYou di, il nuovo singolo estratto dall’album Plastic Hearts. Il brano sarà disponibile in rotazione radiofonica dalla prossima settimana ma è già in digital download e in streaming. Già realizzato e pubblicato anche il videoclip ufficiale, che potete trovare alla fine di questo articolo. Il video ufficiale diYou diè stato realizzato lo scorso 7 febbraio in occasione della sua esibizione al Super Bowl. Il grande evento statunitense si è svolto nel pieno rispetto delle normative anti covid, a distanza di quasi un anno dall’inizio della pandemia e ha accolto tra i suoi ospiti proprio la cantante. Un’occasione speciale ...

