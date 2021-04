Cyberpunk 2077 ha ricevuto la patch 1.2 che ha introdotto nuovi divertenti bug, compresa una tempesta di sabbia infinita (Di venerdì 2 aprile 2021) Le patch note dell'aggiornamento 1.2 di Cyberpunk 2077 hanno svelato correzioni per moltissimi bug, miglioramenti ai controlli e altre modifiche molto richieste dai giocatori, ma curiosamente non hanno menzionato le infinite tempeste di sabbia che ora invadono Night City... L'utente Reddit AugustusUwU ha condiviso una clip della tempesta di sabbia nel subreddit del gioco. Le tempeste di sabbia normalmente compaiono solo nelle terre aride del gioco, e solo in zone specifiche, ma un bug può far sì che lo stesso effetto visivo passi sull'intera città. Per fortuna, sembra essere un semplice problema grafico che fa sembrare che la città sia invasa da una tempesta di sabbia. Non inaspettatamente, la patch 1.2 ha causato ogni ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 aprile 2021) Lenote dell'aggiornamento 1.2 dihanno svelato correzioni per moltissimi bug, miglioramenti ai controlli e altre modifiche molto richieste dai giocatori, ma curiosamente non hanno menzionato le infinite tempeste diche ora invadono Night City... L'utente Reddit AugustusUwU ha condiviso una clip delladinel subreddit del gioco. Le tempeste dinormalmente compaiono solo nelle terre aride del gioco, e solo in zone specifiche, ma un bug può far sì che lo stesso effetto visivo passi sull'intera città. Per fortuna, sembra essere un semplice problema grafico che fa sembrare che la città sia invasa da unadi. Non inaspettatamente, la1.2 ha causato ogni ...

