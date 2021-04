Covid | Galli | “Vaccinati reinfettati con le varianti | bisogna fare attenzione”

(Di venerdì 2 aprile 2021) “in fretta con la campagna, perché stiamo usando vaccini basati sul virus che circolava un anno fa. Attualmente purtroppo abbiamo dei casi di reinfezioni tra idate da variante inglese”. Così ha spiegato a Massimo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, intervistato da Lilli Gruber ad Otto e Mezzo. Il virologo ha specificato però che “si tratta di infezioni blande, di modesta entità. Questo però vuol dire che non ci stiamo battendo per l’immunità di gregge ma perché la gente non vada in ospedale e muoia”, ha concluso. L'articolo proviene da Quotidianpost.

Advertising

Adnkronos : “Vaccini ‘funzionicchiano’ contro variante inglese #covid”. - folucar : RT @La7tv: #ottoemezzo Vaccino anti-covid, la rivelazione del Prof. Galli: 'Attualmente abbiamo delle reinfezioni negli stessi vaccinati da… - pietrinaventron : RT @noitre32: CAMBIA TUTTO Vaccinati e contagiati dalle varianti, l'allarme di Galli è clamoroso, il contagio c'è anche fra i vaccinati, so… - NicoConsoli23 : Funzionicchia nuovo termine medico trovato su Lancet? Eh professore #Galli? - DanielIsabella3 : #Speranza #galli #COVID?19 #Covid_19 #vaccini #novax #lockdown2021 Ancora un annetto di restrizioni e poi tornere… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Galli

Read More News: 'Reinfezioni in vaccinati, colpa di variante inglese' 1 Aprile 2021 "Abbiamo ... Read More News, il caso San Patrignano: 450 positivi, nessuno grave 1 Aprile 2021 "In questo ...Read More News: 'Reinfezioni in vaccinati, colpa di variante inglese' 1 Aprile 2021 "Abbiamo ... Read More News, il caso San Patrignano: 450 positivi, nessuno grave 1 Aprile 2021 "In questo ...Massimo Galli spiega che il vaccino ‘funzionicchia’ contro la variante inglese perché si sono verificate ‘numerose reinfezioni di modesta entità’ ...Aprire le scuole, per Galli, «è un atteggiamento di guardia abbassata». Secondo invece altri esperti, che oggi si sono confrontati durante un convegno su «Covid e varianti», "l'apertura o la chiusura ...