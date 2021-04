Covid a Capri | l' annuncio dei sindaci | parte la vaccinazione a tappeto per tutti i residenti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Capri

"L'obiettivo - spiega il sindaco della Città di, Marino Lembo - è raggiungere la più alta percentuale isolana possibile di immunizzazione contro il- 19. È fondamentale ridurre al minimo ......isolana la più alta percentuale possibile di immunizzazione contro il- 19. Il piano vaccinale sarà realizzato dalla Asl Napoli 1 Centro, competente sul territorio dell'isola di, in ...Per questo l’Asl Napoli 1 farà partire, in sinergia con le amministrazioni di Capri ed Anacapri, una campagna di vaccinazione diffusa, finalizzata a raggiungere la più alta percentuale isolana ...Capri (Na) – “Vaccinazione Diffusa” è l’obiettivo che ... Il raggiungimento di questo obiettivo è fondamentale per ridurre al minimo la percentuale del rischio di contagio da covid-19 e garantire la ...