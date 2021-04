Conte: “Il Covid ci sta massacrando. Adesso serve stare zitti e pedalare” (Di venerdì 2 aprile 2021) L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa sul tema Covid e l’influenza che ha avuto sul calcio e della situazione dei negativizzati: “Sarà importante iniziare bene con la prima partita in programma, servirà molta attenzione contro un’ottima squadra come il Bologna, guidata da un bravissimo allenatore che propone un calcio aggressivo. Cosa bisogna evitare? Parlare a sproposito, Adesso serve stare zitti e pedalare“. Sul Covid: “Difficile fare delle considerazioni, col senno del poi si poteva certo far meglio. Il Covid ci sta massacrando ormai da più di un anno, il mondo del calcio ha deciso di conviverci, così come facciamo tutti nella vita quotidiana. Speriamo si risolva presto tutto ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) L’allenatore dell’Inter, Antonio, è intervenuto in conferenza stampa sul temae l’influenza che ha avuto sul calcio e della situazione dei negativizzati: “Sarà importante iniziare bene con la prima partita in programma, servirà molta attenzione contro un’ottima squadra come il Bologna, guidata da un bravissimo allenatore che propone un calcio aggressivo. Cosa bisogna evitare? Parlare a sproposito,“. Sul: “Difficile fare delle considerazioni, col senno del poi si poteva certo far meglio. Ilci staormai da più di un anno, il mondo del calcio ha deciso di conviverci, così come facciamo tutti nella vita quotidiana. Speriamo si risolva presto tutto ...

