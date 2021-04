Conte “Dopo sosta mai semplice, Bologna buona squadra” (Di venerdì 2 aprile 2021) APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – Le pressioni ci sono ma Antonio Conte vuole evitare di farle arrivare all'interno del suo gruppo. La capolista Inter tornerà in campo domani per sfidare il Bologna al ‘Dall'Arà, certamente una gara complicata che arriva subito Dopo la sosta per le nazionali e gli annessi problemi legati al Covid: “Ci aspettano tre partite in 9 giorni, sarà importante ripartire col piede giusto – ha detto Conte in conferenza stampa -. Contro il Bologna sarà una partita in cui dovremo fare attenzione, è una buona squadra allenata da un ottimo allenatore. Ci stiamo preparando, ieri sono rientrati tutti e stiamo cercando nel miglior tempo possibile di preparare al meglio il match. Dobbiamo riprendere da dove abbiamo lasciato. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – Le pressioni ci sono ma Antoniovuole evitare di farle arrivare all'interno del suo gruppo. La capolista Inter tornerà in campo domani per sfidare ilal ‘Dall'Arà, certamente una gara complicata che arriva subitolaper le nazionali e gli annessi problemi legati al Covid: “Ci aspettano tre partite in 9 giorni, sarà importante ripartire col piede giusto – ha dettoin conferenza stampa -. Contro ilsarà una partita in cui dovremo fare attenzione, è unaallenata da un ottimo allenatore. Ci stiamo preparando, ieri sono rientrati tutti e stiamo cercando nel miglior tempo possibile di preparare al meglio il match. Dobbiamo riprendere da dove abbiamo lasciato. ...

