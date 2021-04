Consiglio di Stato: Facebook non è gratuito, si paga con i propri dati personaliHDblog.it (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Consiglio di Stato si è espresso: Facebook ha ingannato i propri utenti, tacciando come servizio gratuito ciò che invece è uno scambio basato sul commercio dei dati personali degli utenti a scopo pubblicitario. La sentenza risale a un paio di giorni fa, e risponde – bocciandolo – al ricorso presso il TAR del Lazio che Facebook Ireland aveva presentato contro una sanzione erogata dall’Antitrust nel 2018 proprio per lo stesso motivo. Facebook NON È gratuito Al termine dell’indagine avviata ad aprile 2018, l’Antitrust aveva rilevato due pratiche commerciali scorrette da parte di Facebook: Le massime prestazioni al miglior prezzo? Realme X50 Pro, compralo al miglior prezzo da Amazon Marketplace a ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021) Ildisi è espresso:ha ingannato iutenti, tacciando come serviziociò che invece è uno scambio basato sul commercio deipersonali degli utenti a scopo pubblicitario. La sentenza risale a un paio di giorni fa, e risponde – bocciandolo – al ricorso presso il TAR del Lazio cheIreland aveva presentato contro una sanzione erogata dall’Antitrust nel 2018o per lo stesso motivo.NON ÈAl termine dell’indagine avviata ad aprile 2018, l’Antitrust aveva rilevato due pratiche commerciali scorrette da parte di: Le massime prestazioni al miglior prezzo? Realme X50 Pro, compralo al miglior prezzo da Amazon Marketplace a ...

Advertising

borghi_claudio : @Vocedelpensier1 @TheDonald_01 @Gigadesires @pbecchi Non si possono chiedere cose impossibili. Se il decreto è stat… - DarioNardella : Non si può sacrificare il diritto all’Istruzione. #Scuole aperte e sicure. Anche in zona rossa. - fattoquotidiano : Covid, obbligo di mascherina a scuole per i bambini under 12. La decisione del Consiglio di Stato - nerosolari : RT @MinutemanItaly: Sezione III, Giudice Franco Frattini 'La didattica a distanza non trova una «razionale motivazione» nella «priorità ass… - ZioKlint : RT @MinutemanItaly: Sezione III, Giudice Franco Frattini 'La didattica a distanza non trova una «razionale motivazione» nella «priorità ass… -