Compleanno ‘caldo’ per Tommaso Zorzi: su una storia spunta un uomo che si tira su le mutande. VIDEO (Di venerdì 2 aprile 2021) Gli auguri dei ZorzandoIntanto Zorzi, com'è giusto che sia quando nel bene e nel male ti comporti per come sei realmente, ha incassato tanti messaggi di auguri da parte dei suoi amici. I primi a scrivere su Instagram sono stati naturalmente gli ex compagni dei Zorzando, il trio inseparabile del Grande Fratello Vip composto da Francesco Oppini e Stefania Orlando. #VIDEO A FINE ARTICOLO Nonostante alcune settimane fa, ospite a Verissimo, Zorzi avesse dichiarato di aver provato più che un semplice affetto verso Oppini, l'attore e comico (che non intende rompere i rapporti con Zorzi) gli ha dedicato sia una story e sia un post poco dopo mezzanotte mentre Tommaso, come opinionista, era in diretta all’Isola dei Famosi. Nella story, il messaggio più intimo e affettuoso al caro amico: “auguri Tomminio ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 2 aprile 2021) Gli auguri dei ZorzandoIntanto, com'è giusto che sia quando nel bene e nel male ti comporti per come sei realmente, ha incassato tanti messaggi di auguri da parte dei suoi amici. I primi a scrivere su Instagram sono stati naturalmente gli ex compagni dei Zorzando, il trio inseparabile del Grande Fratello Vip composto da Francesco Oppini e Stefania Orlando. #A FINE ARTICOLO Nonostante alcune settimane fa, ospite a Verissimo,avesse dichiarato di aver provato più che un semplice affetto verso Oppini, l'attore e comico (che non intende rompere i rapporti con) gli ha dedicato sia una story e sia un post poco dopo mezzanotte mentre, come opinionista, era in diretta all’Isola dei Famosi. Nella story, il messaggio più intimo e affettuoso al caro amico: “auguri Tomminio ...

