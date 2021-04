Come funziona la ricalibrazione della batteria di iPhone con iOs 14.5 (Di venerdì 2 aprile 2021) (Foto: Apple)Tra le novità più interessanti scovate nella versione beta di iOs 14.5 c’è la funzione di ricalibrazione della batteria che rende molto più accurata la stima dei valori e analizza eventuali problemi per risolvere eventuali malfunzionamenti Come una perdita troppo veloce di autonomia. Ecco Come funziona. Premessa: al momento la ricalibrazione della batteria funziona solo con i modelli iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, è probabile ma non certo che possa essere estesa anche alla nuova famiglia iPhone 12. Come raccontato dagli americani di 9to5mac che per primi l’hanno individuata, la funzione è apparsa dalla beta 6 per sviluppatori che aveva ... Leggi su wired (Di venerdì 2 aprile 2021) (Foto: Apple)Tra le novità più interessanti scovate nella versione beta di iOs 14.5 c’è la funzione diche rende molto più accurata la stima dei valori e analizza eventuali problemi per risolvere eventuali malmentiuna perdita troppo veloce di autonomia. Ecco. Premessa: al momento lasolo con i modelli11, 11 Pro e 11 Pro Max, è probabile ma non certo che possa essere estesa anche alla nuova famiglia12.raccontato dagli americani di 9to5mac che per primi l’hanno individuata, la funzione è apparsa dalla beta 6 per sviluppatori che aveva ...

Advertising

borghi_claudio : @ilpalombaro @lameduck1960 @BoiledFrog2017 @Vocedelpensier1 @TheDonald_01 @Gigadesires @pbecchi Io non so come spie… - zaiapresidente : ?? Se ho avuto il COVID posso vaccinarmi? Dopo quanto? Il presidente dell’@Aifa_ufficiale, prof. Giorgio Palù, spi… - sole24ore : Partono i treni «Covid-free»: si sale solo con un tampone negativo. Ecco come funzionano: - brumas00 : RT @Clodos88: @CarloCalenda Ma lo Stato dov’è di fronte a queste inchieste giornalistiche? Come funziona? Draghi ammonisce le regioni però… - TrippyMindX : Come funziona oggi Twitter Italia sta tirando fuori il meglio delle sue cazzate ?? -