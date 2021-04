Campania, maltempo a Pasqua e Pasquetta: weekend tra temporali, pioggia e freddo (Di venerdì 2 aprile 2021) La primavera continua a fare capricci in Campania, lasciando spazio a temporali previsti già da domani su tutta la regione. Sarà una Pasqua, dunque, nonostante la zona rossa e le massime restrizioni, caratterizzata da temperature in calo e pioggia. Meteo in Campania Già a partire da questa mattina il cielo è tornato ad annuvolarsi. Le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 aprile 2021) La primavera continua a fare capricci in, lasciando spazio aprevisti già da domani su tutta la regione. Sarà una, dunque, nonostante la zona rossa e le massime restrizioni, caratterizzata da temperature in calo e. Meteo inGià a partire da questa mattina il cielo è tornato ad annuvolarsi. Le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

