Autismo nella Giornata Mondiale 2021 | cos’è e come aiutare i soggetti autistici

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 2 aprile 2021) Oggi, 2 aprile, si celebra l’. Solo in Italia, sulla base dei sistemi informatici sanitari si stima che oltre 500 mila persone abbiano difficoltà legate all’. Il riconoscimento, la diagnosi precoce e gli interventi tempestivi e multidisciplinari sono fondamentali per migliorare la qualità della vita di queste persone e delle loro famiglie. Il segretario generale dell’ONU ha sottolineato.: le parole del segretario dell’ONU In questa, sono molte le iniziative. La finalità della celebrazione è quella di ricordare la necessità di politiche sanitarie, educative e sociali che migliorino servizi e risorse a supporto delle famiglie. António Guterres, ...