Anticipazioni Uomini e Donne venerdì 2 aprile 2021

Anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 2 aprile, nella nuova puntata del dating show di Canale 5 Quest'oggi si terrà l'ultimo appuntamento settimanale con il dating show più famoso d'Italia. Non esistono, al momento, Anticipazioni di Uomini e Donne ufficiali, per conoscere in anteprima quel che succederà in puntata. Tuttavia è possibile fare affidamento su alcune indiscrezioni rilasciate da Il Vicolo delle News, che ha assistito alla registrazione della puntata odierna. Come spesso sta accadendo in queste ultime puntate, al centro dello studio di Canale 5 ci sarà ancora una volta Gemma Galgani. La dama bianca, infatti, negli ultimi giorni ha avuto accesi diverbi specialmente con Tina Cipollari. Ancora spazio per lei, quest'oggi, che, dopo aver ...

