Zona rossa a Pasqua, le regole in tutta Italia: sì alle visite a parenti e amici (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo un anno dal primo lockdown generale applicato in Italia per contrastare il diffondersi della pandemia da coronavirus, il Paese deve affrontare per la seconda volta le feste di Pasqua in Zona rossa. Cosa si potrà fare durante il periodo Pasquale, ovvero dal 3 al 5 Aprile 2021? Quali sono le regole stabilite dal nuovo governo Draghi per cercare di evitare gli assembramenti? Vediamo insieme come ci si dovrà comportare durante la Zona rossa a Pasqua e quali sono le nuove regole da seguire. Purtroppo questo ulteriore sforzo chiesto agli Italiani servirà sia per contrastare il diffondersi della pandemia sia per accelerare le vaccinazioni su tutto il Paese.

