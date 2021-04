Zola incorona Barella | «Si colloca tra i prezzi pregiati che abbiamo in Italia»

(Di giovedì 1 aprile 2021) Gianfrancoparla di Nicolò: ecco le dichiarazioni sul centrocampista dell’Inter dal suo esordio ad oggi Gianfrancoha parlato ai microfoni di Sky Sport di Nicolò. L’ESORDIO DI– «Facemmo esordirein occasione di una partita col Parma in Coppa, fuori casa, e non andò molto bene perché perdemmo la partita, ma di lui quello che mi impressionò di più fu la personalità con cui giocò la partita, perché aveva 17 anni ma giocava come un veterano. Ma non solo me, colpì tutti quanti perché fece una partita importantissima, completa, sia dal punto di vista tecnico ma anche soprattutto tattico e quindi fu davvero la nota più lieta di tutta la giornata». EVOLUZIONE – «Secondo me Nicolò tra le tante qualità che ha migliorato quella ...

