Tommaso Zorzi, difende Aurora Ramazzotti: L'attacco è pesantissimo | Ecco a chi è rivolto (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo la denuncia social della Ramazzotti rispetto al fenomeno catcalling, anche l'amico Tommaso Zorzi è intervenuto contro un nemico comune. Dopo la denuncia social di Aurora Ramazzotti rispetto al fenomeno del catcalling, la vicenda non sembrerebbe essere ancora definitivamente conclusa. Ad amplificare la questione infatti è intervenuto l'amico Tommaso Zorzi, il quale ha difeso la protesta di Aurora dopo che un altro personaggio televisivo, a suo avviso estremamente pericoloso, aveva dato un giudizio negativo sulla vicenda che ha coinvolto la figlia d'arte. La giovane conduttrice aveva parlato in questi giorni del fenomeno del catcalling, ovvero le molestie sessuali che avvengono in strada tramite richiamo della persona con ...

