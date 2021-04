TikTok ha i Duetti | Instagram ora lancia i Remix

(Di giovedì 1 aprile 2021) Si chiamadie, in pratica, ricalca la funzione deidi. L’annuncio è stato dato ieri sul profilo Twitter ufficiale del social delle foto e, da quando l’aggiornamento sarà attività, gli utenti avranno la possibilità di creare video reaction, ovvero delle risposte video da dare ai filmati condivisi. Una possibilità che, in sostanza, ricalca quella data da– presente già da diverso tempo – di rispondere don dei. Ancora una volta, quindi,– conscio dell’enorme successo die impegnato nel fare concorrenza – prende una funzionalità die la fa sua chiamandola con un altro nome. Alcuni utenti potrebbero già avere accesso a questa possibilità. LEGGI ANCHE >>> Un altro ...

Advertising

ispazio : Instagram lancia i Reels Remix e così ha copiato anche la funzione “duetti” di TikTok - SkorpionBot : Instagram lancia i Reels Remix e così ha copiato anche la funzione “duetti” di TikTok - andrea_boscaro : Transizioni, Stitch, Duetti: due osservatori di TikTok poco credibili come me e il Direttore di RadioGold Network… - micmanigrassi88 : Durante questi mesi ho fatto certi duetti su #TikTok che se li vedreste mi denunziereste!! ???? - MMarketingIT : ?NEWS? @Snapchat lancia Remix, una feature che assomiglia ai duetti su TikTok ??Leggi l’articolo ! -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok Duetti

Si tratta di una funzione particolarmente in voga sui social grazie a, la popolare app social cinese che l'ha lanciata diverso tempo fa con il nome die da cui Instagram ha ( di nuovo ) ...Instagram Reels si arricchisce con la funzione Remix, un clone identico della funzione duetto già vista sulla piattaforma ...Instagram ha annunciato Remix, una nuova funzionalità per la piattaforma Reels che permette agli utenti di creare i cosiddetti video reaction, vale a dire la possibilità di registrare dei video in ris ...Instagram ha appena lanciato l'ennesima funzione copiata da TikTok: si chiama "Reels Remix" e altro non è che la copia speculare di TikTok Duet.