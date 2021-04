Tennis, l’azzurro Sinner che impressiona gli avversari: “Non è umano” (Di giovedì 1 aprile 2021) Nella serata di ieri l’italiano ha guadagnato il suo primo accesso alle semifinali di un Master 1000 Jannik Sinner conferma di essere una delle certezze del movimento Tennistico italiano. Lo fa in un momento in cui Fabio Fognini deve ancora recuperare la forma fisica tra stop, operazioni e Covid e in cui Matteo Berrettini è fermo dagli Australian Open per guai fisici. Insieme a Lorenzo Musetti i terribili 19enni italiani si stanno facendo strada. Il 19enne di Carrara è uscito al terzo turno del Masters 1000 (il primo della stagione) che si sta giocando a Miami mentre, nella serata di ieri, Sinner ha raggiunto per la prima volta l’accesso alla semifinale di un torneo così. Torneo in cui il tabellone, come si dice in gergo, si è aperto dopo l’uscita di diversi giocatori top (tra cui nella notte il numero 2 Medvedev) e varie assenze ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Nella serata di ieri l’italiano ha guadagnato il suo primo accesso alle semifinali di un Master 1000 Jannikconferma di essere una delle certezze del movimentotico italiano. Lo fa in un momento in cui Fabio Fognini deve ancora recuperare la forma fisica tra stop, operazioni e Covid e in cui Matteo Berrettini è fermo dagli Australian Open per guai fisici. Insieme a Lorenzo Musetti i terribili 19enni italiani si stanno facendo strada. Il 19enne di Carrara è uscito al terzo turno del Masters 1000 (il primo della stagione) che si sta giocando a Miami mentre, nella serata di ieri,ha raggiunto per la prima volta l’accesso alla semifinale di un torneo così. Torneo in cui il tabellone, come si dice in gergo, si è aperto dopo l’uscita di diversi giocatori top (tra cui nella notte il numero 2 Medvedev) e varie assenze ...

