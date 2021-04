Stefano De Martino il nuovo amore con La Rossa : è lei la donna giusta? (Di giovedì 1 aprile 2021) Stefano-de-Martino-solonotizie24Momento d’oro per Stefano De Martino che ha trovato un nuovo amore? Il ballerino napoletano si trova nel mirino dei rumors per via di una presunta frequentazione in atto con La Rossa, ovvero la conduttrice, attrice e speaker Andrea Delogu. Riflettori puntati dunque su Stefano De Martino e Andrea Delogu… i due si conoscono ormai da qualche tempo, ma a quanto pare la loro amicizia sarebbe diventata qualcosa di più. I due si sono conosciuti in passato durante il programma The Voice of Radio2, da qualche tempo a questa parte le loro vite si sarebbero incrociate e non solo in ambito sentimentale. Ecco cosa sta ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 1 aprile 2021)-de--solonotizie24Momento d’oro perDeche ha trovato un? Il ballerino napoletano si trova nel mirino dei rumors per via di una presunta frequentazione in atto con La, ovvero la conduttrice, attrice e speaker Andrea Delogu. Riflettori puntati dunque suDee Andrea Delogu… i due si conoscono ormai da qualche tempo, ma a quanto pare la loro amicizia sarebbe diventata qualcosa di più. I due si sono conosciuti in passato durante il programma The Voice of Radio2, da qualche tempo a questa parte le loro vite si sarebbero incrociate e non solo in ambito sentimentale. Ecco cosa sta ...

Advertising

bluettaeyes : RT @pickurmochi2: Wooyoung a Kingdom come quel video di Emma Marrone ad amici con Stefano de Martino e Bocci 'incredibile la quantità di mi… - joongsvnrise : RT @pickurmochi2: Wooyoung a Kingdom come quel video di Emma Marrone ad amici con Stefano de Martino e Bocci 'incredibile la quantità di mi… - wienersoldixr : mi sta prendendo una crush per stefano de martino, NON VA BENE - gyul0vebot : RT @pickurmochi2: Wooyoung a Kingdom come quel video di Emma Marrone ad amici con Stefano de Martino e Bocci 'incredibile la quantità di mi… - pickurmochi2 : Wooyoung a Kingdom come quel video di Emma Marrone ad amici con Stefano de Martino e Bocci 'incredibile la quantità… -