Sky – Inter | niente di preoccupante per Bastoni dopo la botta in Lituania-Italia

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 1 aprile 2021) Aggiornamenti su AlessandroC’è cauto ottimismo in casala preoccupazione in seguito al piccolo infortunio di Alessandronei minuti finali del match tra. Il difensore nerazzurro è stato sostituito solamente in via precauzionale. A riportarlo è Sky Sport. “Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni in casa nerazzurra, tanto che lo stesso giocatore aveva rassicurato i medici azzuri al termine della partita di Vilnius”. L'articolo Sky –diperlainproviene damagazine.