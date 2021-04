Sfilano a Olbia i furgoni degli ambulanti davanti al Comune per protesta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sfilano Olbia

Gallura Oggi

"Il sindaco diva contro una legge nazionale e si è opposto di riceverci - ha spiegato Pietro Giordo il consigliere regionale dell'associazione sindacale - , comeanche Arzachena che si è ...Anche il mancato Carnevale insi è fatto sentire, ma in questa occasione ecco che la comunity ... Certo non è stato come ritrovarsi a seguire le maschere chetra musica e coriandoli, ma ...La Pistoiese esce sconfitta anche dalla trasferta di Olbia. Si riducono notevolmente le speranze salvezza, sabato il Livorno Pistoiese ancora senza punti e senza gol, anche in terra sarda si ripete lo ...Nuovo ko per la Pistoiese, sconfitta di misura in casa dell’Olbia. Arancioni fermi a 27 punti e a rischio retrocessione diretta Termina sul risultato di 1-0 la gara tra Olbia e Pistoiese, valida per i ...