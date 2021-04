Rugby a 7, l’Italia deve porsi l’obiettivo Olimpiadi (Di giovedì 1 aprile 2021) È una delle domande cui il prossimo quadriennio dovrà dare una risposta. E dovrà farlo quanto prima. Quale sarà il ruolo del Rugby Seven nei programmi del neopresidente della FIR Marzio Innocenti? Una domanda che dovrebbe essere retorica, sia perché il quadriennio di cui parliamo è quello olimpico, sia perché una disciplina olimpica dovrebbe essere fondamentale per ogni Federazione. Ma nel recente – e non solo – passato non è stato così. E l’Italia è molto indietro. In Italia, ricordiamolo, non esiste un campionato nazionale di Rugby a sette, mentre le Nazionali – sia maschile sia femminile – sono state lasciate in balia della buona volontà dei rispettivi CT, ma senza una reale programmazione. E se quella maschile, con Andy Vilk, almeno qualche segnale negli ultimi anni l’aveva dato, il progetto femminile è stato praticamente ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) È una delle domande cui il prossimo quadriennio dovrà dare una risposta. E dovrà farlo quanto prima. Quale sarà il ruolo delSeven nei programmi del neopresidente della FIR Marzio Innocenti? Una domanda che dovrebbe essere retorica, sia perché il quadriennio di cui parliamo è quello olimpico, sia perché una disciplina olimpica dovrebbe essere fondamentale per ogni Federazione. Ma nel recente – e non solo – passato non è stato così. Eè molto indietro. In Italia, ricordiamolo, non esiste un campionato nazionale dia sette, mentre le Nazionali – sia maschile sia femminile – sono state lasciate in balia della buona volontà dei rispettivi CT, ma senza una reale programmazione. E se quella maschile, con Andy Vilk, almeno qualche segnale negli ultimi anni l’aveva dato, il progetto femminile è stato praticamente ...

Advertising

MarcoGiangrande : RT @Eurosport_IT: ?? A 22 anni aveva perso l'uso dell'occhio sinistro ?? Lascia l'Irlanda e si trasferisce in Italia ?? Nel 2014 ritorna in ca… - maxge1962 : RT @Eurosport_IT: ?? A 22 anni aveva perso l'uso dell'occhio sinistro ?? Lascia l'Irlanda e si trasferisce in Italia ?? Nel 2014 ritorna in ca… - StefanoRicciTW : RT @Eurosport_IT: ?? A 22 anni aveva perso l'uso dell'occhio sinistro ?? Lascia l'Irlanda e si trasferisce in Italia ?? Nel 2014 ritorna in ca… - massimoazzena : RT @Eurosport_IT: ?? A 22 anni aveva perso l'uso dell'occhio sinistro ?? Lascia l'Irlanda e si trasferisce in Italia ?? Nel 2014 ritorna in ca… - Bender8712 : RT @Eurosport_IT: ?? A 22 anni aveva perso l'uso dell'occhio sinistro ?? Lascia l'Irlanda e si trasferisce in Italia ?? Nel 2014 ritorna in ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby l’Italia America's Cup Graffiti, Luna Rossa verso il match contro New Zealand Il Mattino