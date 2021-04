Prandelli merita un plauso per la dignità e il pudore | adesso per lui inizia l’ora più buia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 aprile 2021) di Carmelo Zaccaria L’allenatore Cesare, dimettendosi dalla Fiorentina, consegna al mondo del calcio, al suo mondo, un irrisolto malessere, attraverso una lettera accorata in cui annuncia la sua autoesclusione, consapevole della sua definitiva retrocessione in un campionato meno asfissiante, in cui poter tracciare nuovi bordi di resistenza. Una lettera cheunper laed ilche tutti dovremmo avere nel confessare le nostre debolezze, e che pur non rimarginando ancora le cicatrici almeno accarezza il dolce sogno dell’oblio purificatore, reclama una tregua balsamica per un’anima affamata di riconoscenza, perseguitata da un sentimento di impotenza. Tuttavia manca ancora il confronto, temerario e chiarificatore, con se stesso e con le proprie aspettative deluse, manca ...