Poste | servizi ufficio postale a domicilio tramite portalettere

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Ricariche Postepay, pagamento bollettini, invio raccomandate e ritiro di pacchi anche degli acquisti online. Questi alcuni dei servizi che Poste Italiane eroga anche a domicilio, tramite i portalettere su richiesta del cliente, per consentire risparmio di tempo ed evitare spostamenti, soprattutto in piena emergenza sanitaria da Covid 19. Con i servizi a domicilio è possibile, spiega l'azienda, richiedere il ritiro delle confezioni Poste Deliverybox Standard e Poste Deliverybox Express, valide solo per l'Italia, acquistate in ufficio postale. Il pagamento dei servizi può essere effettuato mediante carte di debito aderenti al circuito Maestro, ...

