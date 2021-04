Porta a Porta, Bruno Vespa va su tutte le furie e sbotta contro l’ospite: “C’è un limite a tutto, lei deve essere radiato” (Di giovedì 1 aprile 2021) Alta tensione nell’ultima puntata di Porta a Porta su Rai 1. Bruno Vespa è andato su tutte le furie per le dichiarazioni di uno degli ospiti in studio, il dottor Mariano Amici, medico noto per le sue posizioni no-vax nei confronti dei vaccini anti-Covid. Si stava parlando del nuovo decreto del governo Draghi in vigore dal 7 al 30 aprile che contiene, tra le varie cose, a norma che obbliga medici e infermieri a vaccinarsi, pena “la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali”. “Siamo di fronte a una delle cose più belle che la medicina ha messo a disposizione dei malati. Penso che un medico può anche decidere di non vaccinarsi, ma in quel momento lì deve anche decidere che non può più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Alta tensione nell’ultima puntata disu Rai 1.è andato suleper le dichiarazioni di uno degli ospiti in studio, il dottor Mariano Amici, medico noto per le sue posizioni no-vax nei confronti dei vaccini anti-Covid. Si stava parlando del nuovo decreto del governo Draghi in vigore dal 7 al 30 aprile che contiene, tra le varie cose, a norma che obbliga medici e infermieri a vaccinarsi, pena “la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali”. “Siamo di fronte a una delle cose più belle che la medicina ha messo a disposizione dei malati. Penso che un medico può anche decidere di non vaccinarsi, ma in quel momento lìanche decidere che non può più ...

Advertising

BentivogliMarco : Se un #Anpal in stallo da due anni non porta all'ordine del giorno del Governo il cambio di vertice e la sua riorga… - BeppeSala : Nella #Milano di domani, il quartiere di Porta Romana sarà sempre più dinamico, verde e giovane. Ne sono sempre sta… - RaiSport : Stefano #Sensi porta in vantaggio l'#Italia due minuti dopo il suo ingresso in campo!! ?????? La diretta streaming, t… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Smart Working: Cerchiamo figure per lavoro in Smart Working, per Azienda di Servizi GREEN. NO CALL-C… - Ericaa_r1 : RT @RickyPalazzolo: Quando hai bussato alla porta della nostra agenzia ci siamo chiesti 'che ci facciamo con la SALEMI'?? Poi ci hai raccont… -