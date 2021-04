Più docenti specializzati, protocollo per l’inclusione sottoscritto in Piemonte. Gissi (Cisl): sia l’esempio a livello generale (Di giovedì 1 aprile 2021) Un passo in avanti importante per la promozione della cultura dell’inclusione, con particolare riferimento all’ampliamento del numero di docenti specializzati per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, è quello compiuto con la sottoscrizione del protocollo d’Intesa tra Università degli Studi di Torino, la Regione Piemonte, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, l’Università del Piemonte Orientale e la Città Metropolitana di Torino, in collaborazione con i sindacati scuola regionali di Cisl, CGIL e UIL. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 aprile 2021) Un passo in avanti importante per la promozione della cultura del, con particolare riferimento all’ampliamento del numero diper l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, è quello compiuto con la sottoscrizione deld’Intesa tra Università degli Studi di Torino, la Regione, l’Ufficio Scolastico Regionale per il, l’Università delOrientale e la Città Metropolitana di Torino, in collaborazione con i sindacati scuola regionali di, CGIL e UIL. L'articolo .

In entrambi i corsi quasi tutti i docenti sono in realtà fra i più quotati professionisti nei settori fotografici di provenienza. Il biennio fu attivato su proposta di Fabio Donato e Giovanna Cassese ...

Sesto, 50mila euro per salvare il Teatro della Verità

" Con il bonus di aprile non ci aspettiamo più di 800 euro a fronte di una perdita di 16.099, che ... docenti, attori, affitto. La norma contabile agevola chi è piccolo attraverso una fiscalità molto ...