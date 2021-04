Piovra attack | le incredibili immagini dell’attacco di un polpo ad un bagnante

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 1 aprile 2021) Unancora esterrefatto posta il videodi unsulla riva della spiaggia privata del Geographe Bay, Australia. Contemplare la bellezza della natura in un luogo incontaminato è un’esperienza appagante, che ti permette di riconciliarti con il mondo, ma che nasconde alle volte qualche insidia. Più incontaminato è il luogo nel quale vi siete immersi, più è possibile entrare in contatto con qui quell’habitat lo vive. Se n’è reso conto a proprie spese Lance Karlson (34 anni), mentre si trovava in vacanza sulla splendida e incontaminata spiaggia del resort Geographe Bay, in Australia. L’uomo ha inizialmente montato una tenda per proteggere la moglie e le figlie dal sole cocente, quindi si è tuffato in mare rimanendo il più possibile a riva per cercare delle conchiglie. Le acque limpide permettono ...