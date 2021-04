Piovono accuse “sataniche” sulla Rockstar polacca

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 1 aprile 2021) Si intende fare arte, ma il troppo stroppia ovunque. A pagarne le spese, è il cantante Adam “Nergal” Darski che, è accusato di blasfemia dalla Polonia. Sembra infatti, che nelle sue esibizioni, inneggi al satanismo e all’esoterismo. Qualiai danni di Adam “Nergal” Darski? Il tribunale di Varsavia ha multato Adam “Nergal” Darski. L’artista è già uscito indenne da tre processi per aver inneggiato contro simboli sacri. Ha attuato una raccolta fondi per la difesa della propria causa e dell’espressione dell’arte. Ad avvalorare la causa, pare che attui strani comportamenti a favore del demonio, con simboli esoterici e disprezzo contro la Chiesa Cattolica. Forse per il cantante chitarrista, questo, è un metodo per andare contro corrente. Ma non credo che strappare una bibbia sul palco sia comunicare un qualcosa all’umanità, se non altro che un mucchio di carta ...